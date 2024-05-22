Рацион, содержащий много фруктов и овощей, способствует снижению риска развития многих хронических болезней, которые являются основными причинами смертности, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.

Также на тему Что такое ледяная диета: помогает ли похудеть и как ее придерживаться

Однако, согласно информации Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, только каждый десятый взрослый ест достаточное количество фруктов и овощей.

Новое исследование пользы фруктов и овощей

Эпидемиолог и диетолог Донг Д. Ван и его коллеги из Гарвардской медицинской школы проанализировали данные нескольких исследований,, которые длились 30 лет и охватывают участников из 29 стран. Полученные наборы данных включали подробную информацию о способе питания участников.

Фрукты и овощи могут продлить жизнь

Из анализа получились следующие выводы:

Прием примерно пяти порций фруктов и овощей в день был связан с самым низким уровнем риска смерти. Большее потребление не приносило дополнительных преимуществ.

Употребление около двух порций фруктов и трех порций овощей в день было связано с наибольшими показателями долголетия.

Не все фрукты одинаково полезны

Не все продукты, классифицируемые как фрукты и овощи, имеют одинаковые преимущества. Например, крахмалистые овощи, такие как горох, кукуруза, картофель, а также фруктовые соки, не были связаны со снижением риска смерти от всех причин или от специфических хронических заболеваний.

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, салат и капуста, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые плоды, ягоды и морковь, показали наибольшую пользу.

Ван отметил, что это исследование определяет оптимальный уровень потребления фруктов и овощей и подчеркивает важность употребления растительных продуктов.

Мы также обнаружили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны, хотя современные диетические рекомендации обычно включают все типы растительной пищи в рацион,

– отметили ученые.

Однако, авторы исследования подчеркнули, что данное исследование имеет наблюдательный характер, оно указывает на корреляцию между диетой и смертностью, но не устанавливает прямую причинно-следственную связь.