Вода

Вода восстанавливает жидкость, утраченную в результате обмена веществ, дыхания и потоотделения. Это идеальный напиток для утоления жажды и восстановления организма.

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Нельзя точно сказать, сколько людям нужно пить воду в день. Необходимое количество зависит от того, сколько человек ест, какая погода и насколько она активна. Поэтому лучше пить по необходимости – когда почувствуете жажду, нужно пить. А перед выходом на улицу лучше выпить больше, чтобы подольше не хотелось.

Также за объемом воды нужно следить спортсменам: у них иногда бывает гипонатриемия (нехватка соли в крови). Развивается она, когда человек много потеет и восполняет утраченную жидкость водой, которая и разбавляет соль в крови. Поэтому спортсменам рекомендуют напитки с электролитами, восстанавливающими минералы. Обычным людям такие напитки не нужны: они получают необходимые минералы из еды.

Кстати, можно пить холодную воду. Она не вреднее и не полезнее.

Чай и кофе

Чай и кофе – это лучшая альтернатива воде. Если не добавлять сахар, то в них нет калорий, при этом есть полезные вещества, такие как антиоксиданты и флавоноиды. Предыдущие эксперименты показывают, что потребление двух-трех чашек чая в день связано с снижением риска преждевременной смерти, сердечных заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа. Но выводы делать пока рано – нужны большие исследования.

Кофе от чая не отстает. В долгосрочной перспективе снижает риск развития диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов.

Лимонад

Лимонад – это просто вода, смешанная с лимоном и другими ингредиентами, поэтому польза от него такая же, как от обычной питьевой воды. Лимонад лучше делать дома самому и не добавлять сахар. В магазинных, напротив, сахара много.

Повышенное употребление сахара приводит к избытку калорий и вызывает ожирение. Также от него развивается кариес, увеличивается риск развития заболеваний сердца, инсульта и диабета второго типа.

Компот

Компот можно сделать из сезонных фруктов и ягод. Например, взять абрикосы, персики и груши. Или взять сухофрукты или готовую смесь для компота. Главное – не добавлять много сахара, в противном случае напиток станет калорийным.