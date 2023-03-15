Аутизм – это расстройство нервной системы, которое остается малоизученным, несмотря на стремительный рост числа пациентов. Причины постоянного роста числа людей с диагнозом аутизма включают изменения в диагностических критериях.

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Воздействие вирусов на ДНК

Аутизм тесно связан с генетическими факторами и может быть вызван аномалиями в структуре ДНК, такими как колебание количества копий. Животные модели, особенно мыши, часто используются в исследованиях по изучению патологии.

В геноме человека есть фрагменты древних ретровирусов – примерно 8% ДНК. В большинстве случаев они не влияют на состояние организма, но иногда могут играть роль в некоторых процессах. Она изучена пока мало, закрыть пробелы решили генетики из Университета Кобе.

Вирусы могли вызвать аутизм

Они вывели две линии мышей – разные, но родственные. Их назвали BTBR/J и BTBR/R. Часть животных имела идиопатический аутизм – неизвестно по каким причинам он возникает.

Грызунам просканировали мозг и нашли у двух групп структурные отличия в 33 областях. Самые большие – в мозолистом теле. Это пучок нервов, соединяющий полушария мозга. У мышей BTBR/R было обнаружено больше активных вирусных вставок в ДНК, чем у родственников без аутизма.

Генетика нуждается в дополнительных исследованиях, чтобы точно установить, как активация этих областей в геноме влияет на склонность к аутизму. Это поможет создать новые методы терапии.