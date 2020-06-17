В травматологическом отделении Славянской больницы 15 июня умер мужчина. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом сообщил в фейсбуке председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Пациент принадлежал к контактному кругу лиц больного коронавирусом.

Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии умер,

– написал Кириленко.

Вскрытие тела погибшего показало двустороннюю пневмонию, а ПЦР-тест 16 июня подтвердил коронавирус.