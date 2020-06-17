У Донецькій області кількість померлих у коронавірусній статистиці збільшилась до восьми. Проте останній летальний випадок відрізняється від інших тим, що чоловік чекав результатів тесту на COVID-19, проте помер від черепно-мозкової травми.

Чоловік порушив режим самоізоляції

Павло Кириленко. У травматологічному відділенні Слов'янської лікарні 15 червня помер чоловік. Йому діагностували черепно-мозкову травму. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА

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Пацієнт належав до контактного кола осіб хворого на коронавірус.

Кілька днів тому у нього було взято матеріал для ПЛР-дослідження. Поки чекав результатів, перебував вдома на самоізоляції. Порушив її умови, вийшов з дому і травмувався. Був доправлений до травматологічного відділення, де згодом помер,

– написав Кириленко.

Розтин тіла загиблого показав двобічну пневмонію, а ПЛР-тест 16 червня підтвердив коронавірус.

Статистика коронавірусу

Зазначимо, на Донеччині зафіксували 338 випадків коронавірус, з них 8 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 виявили у 33 234 осіб, 943 померли.