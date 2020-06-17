Хворів на коронавірус, помер від травми: незвичайний випадок на Донеччині
У Донецькій області кількість померлих у коронавірусній статистиці збільшилась до восьми. Проте останній летальний випадок відрізняється від інших тим, що чоловік чекав результатів тесту на COVID-19, проте помер від черепно-мозкової травми.
Чоловік порушив режим самоізоляції
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Кілька днів тому у нього було взято матеріал для ПЛР-дослідження. Поки чекав результатів, перебував вдома на самоізоляції. Порушив її умови, вийшов з дому і травмувався. Був доправлений до травматологічного відділення, де згодом помер,
– написав Кириленко.