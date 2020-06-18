Бывшая заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина заявила, что Минздрав Украины для повышения зарплат медработникам будет средства из бюджета, который выделен на противодействие COVID-19.

Об этом Стефанишина сказала в прямом эфире в ток-шоу "Право на власть".

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Я хотела всем разъяснить об этих "чудесных" повышениях зарплат для медиков и других вещах, о которых говорил министр. Средства на все эти прекрасные вещи министр собирается забирать из бюджета, который выделен непосредственно на противодействие COVID-19,

– заявила она.

По словам экс-заместителя министра здравоохранения, около 18 миллиардов гривен "на днях Минздрав собирается перераспределить из того бюджета, который они должны использовать на противодействие коронавирусу: закупать тесты, оснащать больницы".

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников с 1 сентября.

Повышение будет действовать до того момента, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.