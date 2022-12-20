Гендер – это социальные характеристики мужчин и женщин, то есть ожидаемое поведение, а также роли, которые представители разных статей играют в обществе.

Также на тему: Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу сигарет для молодежи

Некоторые из стереотипов, изучаемых в литературе по социальной психологии, присутствуют в книгах для детей младшего возраста, например, девочки хорошо читают, а мальчики хорошо разбираются в математике,

– рассказала автор исследования Молли Льюис.

Стереотипы в детских книгах

Если главная героиня книги девочка или женщина, то рядом с ней больше слов, относящихся к учтивости, обучению, и больше глаголов общения, таких как "объяснила" и "выслушала". А слова, связанные с героями-мальчиками или мужчинами, больше касаются профессий, транспорта и инструментов.

При этом девочки чаще читают стереотипно девичьи книги, а мальчики – стереотипно мальчишеские. Поэтому дети с большей вероятностью узнают о гендерных стереотипах своего собственного пола.

Как происходило исследование

Исследователи проанализировали 247 книг, написанных для детей младше 5 лет. Книги с героинями девушками или женщинами имели более выраженный гендерный язык, чем книги с главными героями мальчиками или мужчинами. Исследователи связывают это открытие с тем, что мужской пол исторически считается по умолчанию. Поэтому слова и фразы женских героинь более "видимы" и выходят за пределы нормы.

Исследователи также установили, что в детских книгах больше гендерных стереотипов, чем в художественных книгах для взрослых. Часто женщины ассоциируются с чем-то положительным, с семьей, языком и искусством, а мужчины с чем-то отрицательным, с карьерой и с математикой.

В исследовании не проводилась непосредственная оценка того, как дети воспринимают информацию о гендере в этих книгах. Также не рассматривались другие источники гендерных стереотипов.