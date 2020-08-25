72 народных депутата зарегистрировали в Раде законопроект, в котором предлагают отменить решение правительства монетизировать "пакет малыша".

Уже с 1 сентября правительство хочет выдавать родителям деньги вместо натуральной помощи. Впрочем, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает этого не делать, сообщает Hromadske.

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Согласно данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает помощь в виде пакетов. Опрос показал, что положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни. Следовательно, в ООН призывают украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" и продолжать оказывать натуральную, а не денежную помощь.

Этого мнения придерживаются и 72 народных депутата, которые подали законопроект с предложением отменить решение монетизировать "пакет малыша". По их мнению, "пакет малыша" – это инструмент стимулирования ответственного отцовства и поддержки уязвимых семей, а особенно во времена, когда многие украинцы переживают финансовые трудности.

Что выгоднее: пакет малыша или деньги

Правительство предлагает выдавать вместо "пакета малыша" 5 000 гривен. Депутаты утверждают, что на монетизацию пакета семья не сможет приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Стоимость товаров из "пакета малыша" обойдется родителям дороже на 50-200% (что составляет около 7000 грн).

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пообещала, что законопроект об отмене монетизации рассмотрят как можно быстрее.