72 народних депутати зареєстрували у Раді законопроєкт, у якому пропонують скасувати рішення уряду монетизувати "пакунок малюка".

Вже від 1 вересня уряд хоче видавати батькам гроші замість натуральної допомоги. Втім, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає цього не робити, повідомляє Hromadske.

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Згідно з даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує допомогу у вигляді пакунків. Опитування показало, що позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакунка” вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя. Відтак, в ООН закликають український уряд зберегти програму "пакунок малюка" і продовжувати надавати натуральну, а не грошову допомогу.

Цієї думки дотримуються і 72 народні депутати, які подали законопроєкт з пропозицією скасувати рішення монетизувати "пакунок малюка". На їхню думку, "пакунок малюка" – це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей, а особливо у часи, коли багато українців переживають фінансові труднощі.

Що вигідніше: пакунок малюка чи гроші

Уряд пропонує видавати замість "пакунку малюка" 5 000 гривень. Депутати стверджують, що на монетизацію пакунка родина не зможе придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Вартість товарів із "пакунку малюка" обійдеться батькам дорожче на 50-200% (що становить близько 7000 грн).

Заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук пообіцяла, що законопроєкт про скасування монетизації розглянуть якнайшвидше.