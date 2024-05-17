Ученые Нидерландского института неврологии провоцировали у людей эпизоды парасомнии с помощью громкого звука, а затем исследовали, что происходит в мозге человека, который "застрял" между сном и бодрствованием, и что он вспоминает позже. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.

Смотрите также Почему зевота заразная и как от нее избавиться

Выводы ученых

Команда связывает вспоминание содержания снов с высокой активностью в правой медиальной височной области.

Также исследователи нашли много общего между парасомнией и обычными сновидениями и обнаружили, что эпизоды парасомнии могут происходить не только во время фазы быстрого сна.

Переживания NREM-парасомнии не только имеют основные черты сновидений, но и связаны с похожими паттернами мозговой активности,

– отметили ученые.

Что такое парасомнии Парасомнии Парасомнии – это состояния, к которым относится лунатизм, которые характеризуются внезапными частичными пробуждениями от сна без быстрого движения глаз, во время которых пациенты могут взаимодействовать с окружением, имея измененное состояние сознания.

Во время эпизодов парасомнии люди могут как сидеть или разговаривать, так и вставать с постели, разговаривать и даже садиться за руль.

Парасомнии более распространены среди детей, но они могут возникать у примерно 2 – 3% взрослых. Эти расстройства могут мешать дискомфорта не только самому человеку, который их имеет, а и окружающим.

Что пытались выяснить ученые

Исследователи имели целью понять, что происходит в мозге людей во время парасомнии. Они привлекли к эксперименту 22 человека, у которых были эпизоды парасомнии, и записывали активность мозга в два этапа.

В первую ночь в лаборатории пациенты спали нормально, а затем должны были провести 25 часов без сна. Когда же участники снова ложились отдохнуть, им включали громкий звук на этапе вхождения в стадию глубокого сна. Это провоцировало эпизод парасомнии, а дальше у участника спрашивали, что он помнит.

Что вспоминали участники

В 56% случаев они сообщили, что во время эпизода парасомнии видели сновидения, в которых чувствовали несчастье или опасность.

В 19% случаев пациенты ничего не чувствовали и просто проснулись, как в трансе.

Еще 25% участников "что-то чувствовали", но не могли четко вспомнить свой опыт.

Кто-то припоминал, что ему казалось, будто потолок обвалится. Одна пациентка думала, что потеряла своего ребенка и искала его среди простыней, а потом встала на кровати, чтобы спасти жуков-солнышек, которые сползали по стене и погибали,

– рассказали детали исследователи.

Отмечают, что большинство эпизодов парасомнии начинались внезапно. Люди открывали глаза, удивлялись и пытались сориентироваться в пространстве.

Другие интересные наблюдения

У людей, которые имели длительные эпизоды лунатизма, наблюдалось более сложное поведение, чем у других. Они что-то искали (перебирали простыни, заглядывали под кровать), жестикулировали, поддерживали мысленные разговоры, указывали на воображаемые объекты.

Явные галлюцинации и/или иллюзии восприятия присутствовали в 52% эпизодов.