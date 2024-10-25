А это проблема, которая легко решается. Об этом сообщает Express.

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Какая пища может мешать заснуть

По словам экспертов MattressNextDay, острая пища может негативно повлиять на сон из-за содержания в ней капсаицина. Это химическое вещество, которое придает специям остроту.

Дело в том, что капсаицин может повысить внутреннюю температуру тела, тем самым нарушая сон.

Однако стоит отказываться от острого, если очень его любите. Просто постарайтесь избегать острой пищи минимум за три часа до того, как ложиться спать. А лучший вариант – выбрать легкий ужин, к примеру, которая не будет долго перевариваться. К примеру, фрукты или овощи.

Также важно не ложиться спать голодным, поскольку это может привести к снижению уровня сахара в крови. Когда человек голоден, уровень кортизола может повыситься, заставляя организм просыпаться и есть.

Но не только диета может повлиять на качество сна. Дневные привычки также могут играть значительную роль. Например, следует постараться не спать день.