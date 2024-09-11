Согласно недавнему исследованию, опубликованным в журнале Sleep Medicine, прекрасно с этим справятся так называемые кетогенные продукты.

Смотрите также Профилактика диабета, заболеваний сердца и печени: почему нужно есть свежий чеснок

Что есть для крепкого сна

Так, речь о перечне продуктов, которые потребляют люди, которые придерживаются кето-диеты. Преимущественно это продукты, которые содержат много жиров, мало углеводов и достаточное количество белков.

Это рыба и морепродукты, мясо и птица, некрахмалистые овощи, ягоды, яйца, молочные продукты с высоким содержанием жира, оливковое масло и другие масла, а также темный шоколад.

"Употребление таких продуктов перед сном может помочь улучшить сон, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями", – говорится в исследовании.

Детали исследования

Заметим, что исследование проводили с участием людей с рассеянным склерозом, который является распространенным явлением и может значительно ухудшить общее качество жизни.

Поэтому, в ходе исследования было подтверждено, что употребление кето-продуктов может уменьшить дневную сонливость у людей с рассеянным склерозом и улучшить общее качество сна.

Также была обнаружена польза кето-диеты в контексте улучшения сна у людей с хроническими мигренями.

Однако, этот тип питания имеет как преимущества, так и недостатки и прежде чем начать питаться по этому принципу, следует проконсультироваться со своим врачом.