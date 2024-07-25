Эксперты рассказали 10 фактов о смерти, которые вы могли не знать.

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Смерть – это процесс

Несмотря на то, что смерть может быть внезапной, в тех случаях, когда она происходит из-за болезни или старости, процесс имеет четкую последовательность: замедленное дыхание, снижение или нестабильность сердечного ритма, падение артериального давления и изменение цвета кожи.

Во время, который предшествует смерти, человек становится бледным из-за снижения артериального давления. Пальцы становятся холодными или синеют. Пульс ослабевает, а дыхание становится нерегулярным – это признак того, что ситуация становится критической,

– отметил доктор медицинских наук Закари Палас.

Дыхание замедляется – приближается смерть

По словам специалистов, при приближении смерти у человека могут возникать паузы в дыхании в течение 15 – 20 секунд, но это еще не означает, что дыхание оборвалось навсегда. Эти паузы – нормальная часть процесса умирания.

Существуют две стадии смерти

Первая стадия известна как клиническая смерть – это время от полной остановки кровообращения и дыхания до наступления необратимых изменений в клетках организма (когда их уже нельзя вернуть к жизни). Примерно через 4 – 6 минут клетки мозга начинают отмирать из-за потери кислорода – и наступает биологическая смерть.

Иногда человека можно реанимировать во время клинической смерти, и это невозможно сделать во время биологической смерти.

Сердечно-легочная реанимация не всегда такая эффективная, как в сериалах

В популярных сериалах о медиках показывают, что сердечно-легочная реанимация (СЛР) спасает жизни большинства людей. Впрочем, в реальной жизни все далеко не так, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Исследования свидетельствуют, что общий уровень выживаемости после СЛР в среднем – около 12% для случаев остановки сердца вне больницы и 24 – 40% – в госпиталях.

Слух – ощущение, которое исчезает последним

Слух – это последнее из пяти чувств, которое человек теряет перед смертью. Ученые подтвердили, что слуховые системы пациентов госпиталя реагировали подобно слуховым системам молодых, здоровых людей даже за несколько часов до смерти.

"Мы просим семьи говорить и делиться своими последними мыслями, любовью и поддержкой со своими близкими, которые проживают последние минуты. Даже когда артериальное давление падает, и люди угасают, они могут слышать то, что мы говорим", – объяснил доктор Палас.

После смерти человек может мочиться

Наш мозг постоянно посылает сигналы, чтобы управлять функциями различных частей тела. Когда наступает момент смерти, эти сигналы прекращаются, а мышцы всего тела обычно расслабляются.

"Шейка мочевого пузыря и анальный сфинктер постоянно находятся в состоянии сокращения. Когда же к ним прекращают поступать нервные сигналы, мышцы расслабляются. Поэтому, сразу после смерти может происходить непроизвольное опорожнение кишечника или мочевого пузыря", – говорится в статье.

Морфин не ускоряет смерть, только облегчает боль

Очень частое и ошибочное представление о морфине, что его дают пациентам для ускорения смерти. На самом деле препарат лишь облегчает страдания пациентов, которые обречены на смерть.

Когда человек умирает, его артериальное давление падает, что приводит к уменьшению кислорода, который поступает к органам. Человек реагирует на это одышкой и пытается увеличить частоту дыхания.

Наблюдать за одышкой близких людей очень трудно, а правильная доза морфина устраняет ощущение удушья, позволяет людям во время умирания дышать спокойнее,

– объясняет доктор Палас.

Отдельные части организма могут быть живыми после смерти

Первым умирать начинает мозг, а за ним все остальные органы. В процессе разложения тела важную роль играют живые бактерии. Это разложение под воздействием бактерий приводит к возникновению сильного "запаха смерти".

"Жизнь пробегает перед глазами"

Этот феномен часто описывают в фильмах. Мол, когда человек умирает, он видит перед собой воспоминания из жизни. На самом деле этому явлению, определенно, есть научное объяснение.

Науокве исследование 2022 года описало случай пациента, который умирал и, вероятно, пережил внезапную вспышку памяти за несколько секунд до остановки сердца.

87-летнего мужчину, которого госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг в результате резкого падения, подключили к аппарату для электроэнцефалографии, чтобы исследовать его мозг. Мужчина умер от сердечного приступа прямо во время того, как медики проводили обследование. Сканирование мозга показало вспышку мозговой активности, связанной с памятью и сновидениями, этот процесс длился 30 секунд. Имоврино, мозг мужчины действительно перед смертью воспроизводил воспоминания из жизни.

Сознание может существовать после остановки сердца

На самом деле разгадать тайну того, что происходит с сознанием человека после смерти еще не смогли ни одни ученые. Впрочем, попыток было немало. Так, одно из последних исследований содержит некоторые ответы на этот вопрос.

Суть исследования: пациентам из больниц США и Великобритании проводили реанимационные мероприятия (СЛР) после остановки сердца. Из 550 человек менее 10% – выздоровели, но из тех, кто выжил, 4 из 10 упоминали об определенном уровне сознания во время реанимационных мероприятий. Некоторые из них отмечали, что вроде бы отстраненно могли наблюдать за событиями, при этом не чувствовали боли; чувствовали отделение от тела.