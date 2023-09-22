Что чувствуют люди во время смерти

Во время реанимации пациентам подавали звуковые сигналы через наушники и показывали картинки – так проверяли способность визуального восприятия. Исследование показало, что у 39,3% опрошенных сохранились воспоминания или ощущения, подобные сновидениям, которые связывают с моментом остановки сердца.

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Часть людей испытывала переживания, связанные со смертью, – видели или слышали голоса умерших близких. Кому-то казалось, что они стоят у своей кровати и наблюдают за происходящим вокруг. Кто видел сны и рассказывал их сюжет, некоторые люди вспоминали момент выхода из комы во время реанимации или после нее.

Исследование было ограничено низкой выживаемостью пациентов с остановкой сердца. Полученные данные могут означать, что при отсутствии признаков сознания оно сохраняется. Это исследование – один из первых серьезных шагов в понимании того, что испытывает человек в момент смерти.

Как перестать панически бояться смерти

Несмотря на то, что страх смерти достаточно распространен, нет ни тестов по его выявлению, ни обширных исследований по его лечению, ни официальных рекомендаций для пациентов.

Чтобы справиться со страхом смерти, чаще всего обращаются к психотерапии. В научных публикациях описано лечение разными ее видами, например терапией достоинства, систематической десенсибилизацией и даже юмористической терапией. Для раковых больных эффективна методика короткой индивидуальной психотерапии "Управление раком и осмысленный образ жизни" (Managing Cancer and Living Meaningfully, CALM).

В одном канадском эксперименте 39 ипохондриков, 93% которых очень боялись умереть, лечили когнитивно-поведенческой терапией в течение 14 недель и этот опыт оказался эффективным. При обсессивно-компульсивном расстройстве результат принесла когнитивная терапия понижения опасностей.