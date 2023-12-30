И этот фрукт – это ананас. Далее приводим несколько научных данных о полезных свойствах ананаса, чтобы убедить вас лакомиться им чаще.

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Как ананас борется с бессонницей

Ананас обладает высоким содержанием мелатонина – гормона, регулирующего наш сон. В 2021 году было опубликовано исследование в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показавшее, что употребление ананаса увеличивает уровень мелатонина на 266%, это влияние наблюдали у всех участников исследования.

Также этот фрукт способен влиять на уровень гормонов радости и счастья – серотонина и триптофана. Отмечают, что эти соединения очень важны для качественного гибернации.

А еще ананас содержит магний, способный расслаблять мышцы и успокаивает нервную систему. Также магний снимает спазмы. А потому, потребляя ананас, вы можете уменьшить головную боль.

Больше о пользе ананаса

Ананас обладает и другими полезными свойствами. В частности, помогает формировать иммунный ответ, ведь содержит много витамина С. А благодаря содержанию аминокислот фрукт обладает способностью уничтожать свободные радикалы, защищая организм от различных заболеваний.

Высокое содержание аминокислот – валина и лейцина делает ананас полезным для роста мышц.

Стакан ананасового сока утром взбодрит, восстановит силы и повысит выносливость. Ананас помогает восстанавливать мышцы после тренировки, – убеждают специалисты.

В контексте новогодних застолий ананас занял свое почетное место не безосновательно. Фрукт очень полезен для кишечника, ведь богат как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой. Следовательно, способен помочь при проблемах с пищеварением, в частности, запорах, диарее и синдроме раздражения кишечника.

Вы удивитесь, но ананас поможет и укрепить кости. Все потому, что фрукт содержит много марганца, который является необходимым минералом для крепости и восстановления костей. Следовательно, ананас обязательно добавлять в рацион людям, страдающим артритом.