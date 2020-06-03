Власти Англии запретили во время карантина находиться в одном помещении людям, которые не проживают вместе. В социальных сетях это назвали запретом на секс, поскольку теперь партнеры, не проживающих вместе, не смогут вступить в половую связь.

1 июня в Англии вступил в силу закон, согласно которому двое и больше людей не могут находиться в одном помещении, взаимодействовать и осуществлять любую другую деятельность во время карантина. Людям, которые не проживают вместе, запретили ходить в гости друг к другу и оставаться на ночлег.

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Впрочем, правительство определило и исключительные ситуации, при которых разрешена ночевка вне дома: работа, учеба, похороны, оказание экстренной помощи или помощи уязвимым лицам, зарегистрированный уход за детьми младшего возраста и в случае угрозы жизни и здоровью.

Некоторые британцы и представители СМИ называют это запретом на секс. Однако, есть и категория граждан, которые в шутку утверждают, что этот запрет касается только помещений, следовательно секс в общественном месте вполне легализован.

Боюсь, вы все поняли правильно. Не могу поверить, что собираюсь твитнуть это. С завтрашнего дня секс в частном пространстве между двумя (или более) людьми, которые не живут вместе, приравнивается к собранию 2 или более людей, следовательно является незаконным,

– написал адвокат по правам человека Адам Ламберт.

Which, read with the definition in para 4, means that sex between two people not already living together is being made illegal: sex in a public place was already against the law ;-) — Ronnie MB (Ronnie MacLennan Baird) (@RMBFLK) May 31, 2020

Жителям Англии можно находиться на улице в компании до 6 человек. Но запрет на соблюдение социальной дистанции в 2 метра до сих пор не отменен, поэтому предаться плотским утехам вне дома также вряд ли получится.

К слову, недавно исследователи из Гарварда провели опрос. Во время него они обнаружили, что 6 из 10 граждан Великобритании не занимались сексом более двух месяцев из-за строгих правил социальной дистанции. То есть только 39,9% британцев имели половые отношения с начала введения карантинных ограничений.