Британцам запретили приглашать гостей: в сети это назвали запретом на секс
Власти Англии запретили во время карантина находиться в одном помещении людям, которые не проживают вместе. В социальных сетях это назвали запретом на секс, поскольку теперь партнеры, не проживающих вместе, не смогут вступить в половую связь.
1 июня в Англии вступил в силу закон, согласно которому двое и больше людей не могут находиться в одном помещении, взаимодействовать и осуществлять любую другую деятельность во время карантина. Людям, которые не проживают вместе, запретили ходить в гости друг к другу и оставаться на ночлег.
К теме Исследователи из Гарварда определили самые безопасные правила секса во время пандемии COVID-19
Впрочем, правительство определило и исключительные ситуации, при которых разрешена ночевка вне дома: работа, учеба, похороны, оказание экстренной помощи или помощи уязвимым лицам, зарегистрированный уход за детьми младшего возраста и в случае угрозы жизни и здоровью.
Некоторые британцы и представители СМИ называют это запретом на секс. Однако, есть и категория граждан, которые в шутку утверждают, что этот запрет касается только помещений, следовательно секс в общественном месте вполне легализован.
Боюсь, вы все поняли правильно. Не могу поверить, что собираюсь твитнуть это. С завтрашнего дня секс в частном пространстве между двумя (или более) людьми, которые не живут вместе, приравнивается к собранию 2 или более людей, следовательно является незаконным,
– написал адвокат по правам человека Адам Ламберт.
Жителям Англии можно находиться на улице в компании до 6 человек. Но запрет на соблюдение социальной дистанции в 2 метра до сих пор не отменен, поэтому предаться плотским утехам вне дома также вряд ли получится.
К слову, недавно исследователи из Гарварда провели опрос. Во время него они обнаружили, что 6 из 10 граждан Великобритании не занимались сексом более двух месяцев из-за строгих правил социальной дистанции. То есть только 39,9% британцев имели половые отношения с начала введения карантинных ограничений.