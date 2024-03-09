Новые данные ученых Университетского колледжа Лондона (UCL) свидетельствуют, что люди из группы риска развития Альцгеймера – плохо ориентируются в пространстве. Более того, происходит это еще до того, как проявляются другие очевидные симптомы заболевания.

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Предсказатель деменции

Ученые считают, что людей, у которых появляется дезориентация, можно вносить в зону риска развития Альцгеймера. Это состояние, предположительно, предшествует более явным проблемам с когнитивным здоровьем.

На самом деле, это неплохая новость, ведь, если полученные результаты подтвердятся, это может помочь в разработке инструмента диагностической поддержки для NHS.

Детали исследования

Ученые применили технологию VR и проверили способность 100 взрослых в возрасте от 43 до 66 лет, они должны были осуществлять маршрут из одного места в другое.

Участники, которые имели высокий риск развития болезни Альцгеймера, в частности наличие гена APOE-4, семейный анамнез или вели нездоровый образ жизни, – хуже ориентировались и запоминали маршрут.

В ходе эксперимента ученые также обнаружили, что этот признак риска болезни Альцгеймера больше присуща мужчинам.

Перспектива открытия

Полученные данные свидетельствуют о том, что нарушения ориентации в пространстве могут начать развиваться за годы и даже десятилетия до появления каких-либо других симптомов.

То есть дезориентация может представлять собой первый диагностический сигнал развития болезни Альцгеймера – когда люди переходят черту первых проявлений болезни.