Исследования свидетельствуют о том, что у пожилых людей с раком на поздней стадии прием аспирина может повысить риск прогрессирования заболевания и даже ускорить смерть.

Исследование провели ученые из США и Австралии, оно опубликовано в издании Journal of the National Cancer Institute.

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Ранние клинические испытания показали, что аспирин снижает развитие рака и особенно прямой кишки. Но в них в основном участвовали люди среднего возраста. Зато соответствующей информации о влиянии аспирина на пожилых людей нет.

В исследовании приняли участие около 20 тысяч человек

Чтобы разобраться в этом вопросе, авторы работы провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Примерно 4,7 года ученые наблюдали за 19 114 участниками из Австралии и США в возрасте старше 70 лет, а также за представителями национальных меньшинств из США старше 65 лет. Часть из них ежедневно принимала низкую дозу аспирина, а другая часть – плацебо.

В начале испытания у этих людей не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или физических недостатков.

Впоследствии рак развился у 981 участника из тех, которые принимали аспирин, и у 952 участников, принимавших плацебо, развился рак. Статистически значимых различий между двумя группами не было. Однако, аспирин оказался связан с повышенным на 19% риском возникновения метастатического рака и на 22% – рака четвертой стадии.

Также у участников из первой группы и раком на поздней стадии был повышен риск смерти.

Эти результаты предполагают, что мы должны с осторожностью начинать терапию аспирином у здоровых пожилых людей, но не означают, что людям, которые уже начали принимать аспирин ранее, <...> стоит прекратить это делать,

– сказал ведущий автор исследования Эндрю Т. Чан.

Исследователи пришли к выводу, что у людей разного возраста аспирин может действовать по-разному на клеточном или молекулярном уровне. Впрочем, подчеркивают, что это требует дальнейшего изучения.