Дослідження свідчиАлюдять про те, що у людей похилого віку з раком на пізній стадії прийом аспірину може підвищити ризик прогресування захворювання і навіть прискорити смерть.

Дослідження провели вчені зі США і Австралії, воно опубліковане у виданні Journal of the National Cancer Institute.

До теми Знайшли ефективний метод лікування раку крові – його вважали невиліковним

Ранні клінічні випробування демонстрували, що аспірин знижує розвиток раку, а особливо прямої кишки. Але у них переважно брали участь люди середнього віку. Натомість відповідної інформації про вплив аспірину на літніх людей немає.

У дослідженні взяло участь близько 20 тисяч людей

Щоб розібратися в цьому питанні, автори роботи провели рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Приблизно 4,7 роки вчені спостерігали за 19 114 учасниками з Австралії і США у віці старше 70 років, а також за представниками національних меншин зі США старше 65 років. Частина з них щодня приймала низьку дозу аспірину, а інша частина – плацебо.

На початку випробування у цих людей не було виявлено серцево-судинних захворювань, деменції або фізичних вад.

Згодом рак розвинувся у 981 учасника з тих, які приймали аспірин, і у 952 тих учасників, які приймали плацебо, розвинувся рак. Статистично значущих відмінностей між двома групами не було. Однак, аспірин виявився пов'язаний з підвищеним на 19% ризиком виникнення метастатичного раку і на 22% – раку четвертої стадії.

Також в учасників з першої групи й раком на пізній стадії був підвищений ризик смерті.

Ці результати припускають, що ми повинні з обережністю починати терапію аспірином у здорових літніх людей, але не означають, що людям, які вже почали приймати аспірин раніше, <...> варто припинити це робити,

– сказав провідний автор дослідження Ендрю Т. Чан.

Дослідники пришли до висновку, що у людей різного віку аспірин може діяти по-різному на клітинному або молекулярному рівні. Втім, підкреслюють, що це потребує подальшого вивчення.