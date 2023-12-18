Воздействие алкоголя на плод

Традиционно считается, что состояние женского здоровья перед зачатием является ключевым фактором, влияющим на беременность и развитие ребенка. Алкоголь всегда вызывал опасения среди медицинских специалистов из-за связи с фетальным алкогольным синдромом (ФАС) – состояние с врожденными психическими и физическими аномалиями у детей, чьи матери употребляли алкоголь до и во время беременности.

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Они могут иметь такое проявление: аномалии в чертах личности, низкий вес или рост при рождении, проблемы с вниманием, гиперактивность и плохую координацию. Раньше в ответственность за ФАС обычно возлагали только женщин. Однако недавно употребление алкоголя отцом стали рассматривать как потенциальный фактор развития алкогольного синдрома плода.

Новое исследование влияния алкоголя на плод

Предыдущие исследования показали, что сперматозоиды содержат большое количество эпигенетической информации, которая может изменяться под влиянием стрессовых факторов, включая алкоголь. В новом исследовании ученые из Техасского университета A&M (США) рассмотрели, как употребление алкоголя влияет на сперму, какие эпигенетические изменения вызывает и как долго они переживают.

Для определения того, сколько времени требуется для уменьшения действия алкоголя на сперматозоиды, исследователи провели тесты самцов лабораторных мышей линии C57BL/6J. В течение 10 недель испытуемым мышам предлагали пить раствор этилового спирта с содержанием 6 и 10%, в то время как мыши из контрольной группы получали обычную воду.

Сразу после 10-недельного периода воздействия этилового спирта часть мышей из употребляющей алкоголь группы умертвили для анализа тканей и спермы. Другие животные, включая контрольную группу, жили еще четыре недели до умерщвления.

Сколько нужно времени на восстановление сперматозоидов

Исследователи обнаружили, что алкоголь приводил к изменениям в генетических процессах, связанных с функцией митохондрий, окислительным стрессом и общей стресовой реакцией. Эти эффекты проявлялись даже через месяц после прекращения употребления алкоголя.

Мы предполагали, что все вернется в норму довольно быстро, но это не произошло. Процесс занял более месяца,

– рассказал один из авторов исследования, профессор Майкл Голдинг.

Он пояснил, что во время абстиненции печень испытывает постоянный окислительный стресс и посылает сигнал всему организму о присутствии очень сильного окислительного стресс-фактора. В ответ на это организм решает: будущее потомство нужно запрограммировать так, чтобы оно могло адаптироваться к такой среде. Голдинг предположил, что эти изменения могут привести к проблемам, аналогичным ФАС.