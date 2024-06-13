Результативность метода

Компьютерная программа в 99% случаев распознала аденокарциному и отличила ее от плоскоклеточного рака легких. Кроме того, алгоритм прогнозирует вероятность и сроки рецидивов после онколечения.

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Программа способна "самообучаться" и выявлять 46 ключевых морфологических признаков опухолей, связанных с риском рецидива или долгосрочным выживанием.

"Алгоритм определяет и процент мертвых раковых клеток, присутствие лимфоцитов и плотные скопления опухолевых клеток", – говорится в статье.

Поможет и в лечении

Ученые также заверили, что благодаря этой программе можно анализировать неизмененные легочные ткани и количество воспалительных клеток. То есть это станет дополнительным инструментом диагностики для лечения рака легких.

Сейчас ученые продолжают совершенствовать алгоритм и планируют разработать аналогичные программы для других видов рака.