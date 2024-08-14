Эти 10 продуктов вы можете смело добавлять в свой рацион, если следите за тем, чтобы лишние сантиметры не появлялись на талии. Ведь худеть можно и на нескольких плиточках шоколада днем, но качество тела было страдать, как и здоровье.

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Авокадо

Авокадо содержит здоровые жиры и клетчатку, которые обеспечивают ощущение сытости и могут уменьшить желание перекусить между приемами пищи.

Также авокадо связывают с улучшением контроля уровня сахара в крови. Есть данные, что употребление авокадо может улучшить чувствительность к инсулину.

Пищевые волокна в авокадо ферментируются в кишечнике, образуя короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют созданию здоровой среды для полезных бактерий в кишечнике.

Семена чиа

Вы точно видели десерты с добавлением чиа и, возможно, побоялись их заказывать, не понимая пользы этих кротовых зерен. Семена чиа содержат очень много клетчатки (если сравнивать с популярными помидорами, огурцами, то колоссально много), которая поглощает воду и расширяется в желудке, способствуя ощущению сытости и предотвращая переедание.

Потребляя семена чиа вы поддерживаете работу желудочно-кишечного тракта, ведь семена особенно богаты растворимой клетчаткой. Всего 30 граммов семян чиа содержит почти 10 граммов пищевых волокон.

Лосось

Жирная рыба является ценным источником белка и полезных жиров. 85 граммов лосося обеспечивают 177 калорий, при этом дают 17 граммов белка. Потребление качественного белка поможет контролировать аппетит и тягу к сладкому.

Яйца тоже наполнены белком и другими питательными веществами, благодаря которым вы чувствуете сытость и удовольствие, одновременно поддерживая ваше здоровье. А еще содержат холин, фолиевую кислоту, витамин D, йод и витамины группы В.

Фасоль и бобовые

Эти продукты в списке опять же благодаря богатому содержанию белка, но растительного. Также фасоль и бобовые содержат клетчатку.

Фасоль и бобовые также считаются продуктами с низким гликемическим индексом (ГИ), то есть они перевариваются и усваиваются медленно и не вызывают быстрых скачков сахара. Бобы являются нежирными, а их добавление в рацион может улучшить питательность различных блюд, включая супы, салаты.

Сыр

Сыр – продукт с высоким содержанием белка. Им можно наслаждаться как самостоятельным продуктом, так и добавлять к блюдам, делать соусы, смузи и десерты.

Сыр также богат микроэлементами, которые играют ключевую роль в биологических функциях, необходимых для контроля веса. Например, одна чашка обезжиренного сыра обеспечивает 180 калорий и 227 миллиграммов (мг) кальция, или 23% от рекомендуемой суточной нормы минеральных веществ.

Куриная грудка

Хотя существует несколько способов увеличить потребление белка, те, кто пытается похудеть, могут обнаружить, что добавлять куриную грудку особенно легко и вкусно.

Куриная грудка - это постное белковое мясо, порция весом 100 граммов содержит 26 грамм белка и всего 120 калорий.

Орехи

Орехи действительно калорийными, но они полезны при похудении, ведь содержат здоровые жиры, клетчатку и белок. Поэтому преекусив орехами, вы будете сыты. Сочетание ненасыщенных жиров и растворимой и нерастворимой клетчатки может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови и уменьшить резистентность к инсулину.

Различные орехи содержат разное количество питательных веществ. Однако, независимо от выбранного ореха, стоит контролировать порцию.

Греческий йогурт

Греческий йогурт кроме белка, о пользе которого мы уже говорили много, содержит пробиотики, что тоже будет полезным для сбалансированного режима во время похудения, ведь здоровый микробиом кишечника способствует здоровому пищеварению и усвоению питательных веществ, поддерживая иммунную функцию и когнитивное здоровье

Также греческий йогурт содержит меньше сахара и больше белка, чем обычный.

Ученые исследовали его содержание в греческом йогурте и обнаружили, что он способствует обезжиренному увеличению массы, укреплению и формированию костной ткани больше, чем альтернативная углеводная добавка у людей, которые занимаются силовыми тренировками.

Цельные злаки

Высокое содержание клетчатки в них помогает регулировать аппетит, сохраняя сытость между приемами пищи. Цельные зерна, такие как овес, коричневый рис и киноа, сохраняют клетчатку, витамины и минералы, которые очищенные зерна теряют во время обработки.

Исследования показали, что диета, богатая цельнозерновыми продуктами, может способствовать снижению веса. В частности, цельные зерна являются источником цинка и магния, вспомогательных факторов роста сухой массы и потери жира. Также они могут улучшить использование организмом глюкозы, что является важным для потери веса.

Листовые зеленые овощи

Зеленые листовые овощи имеют низкую калорийность и содержат много питательных веществ. Капуста, руккола и шпинат богаты клетчаткой, витаминами и минералами, такими как железо, кальций и витамины А, С и К.

Микроэлементы в листовых зеленых овощах играют важную роль в метаболизме и аппетите.

Ягоды

Свежие ягоды могут способствовать похудению из-за низкой калорийности и высокого уровня антиоксидантов. Их пользу считают выше пользы фруктов, ведь большинство фруктов содержат много сахара. Чего не скажешь о ягодах.

Также ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает здоровый микробиом кишечника. А еще они богаты витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Например, малина богата витамином С и калием, а ежевика богата фолиевой кислотой и содержит всего 4 грамма сахара. Клюква содержит много витаминов Е и К, а черная смородина содержит кальций и фосфор.

Черный шоколад

Шоколад может быть замечательным десертом, который не будет вредить вашей фигуре. Содержание полифенолов обладает антиоксидантным действием, которое ускоряет метаболизм и улучшает окисление жира. Черный шоколад с содержанием какао 70% или более обеспечивает низкое содержание сахара, сохраняя полезные соединения.