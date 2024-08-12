В частности, Дэвид Каммингс отметил, что производители проводили масштабные исследования, в которых люди принимали лекарства, а потом прекращали.

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В среднем вес каждого, кто принимал препараты для похудения, быстро возвращался. Более того, возвращались к прежним значениям и другие медицинские состояния, например повышенный уровень сахара в крови и липидов,

– отметил Каммингс.

По словам специалиста, он часто слышал от пациентов, что те надеялись, что им не понадобятся лекарства, как только они достаточно похудеют. Участники обещали себе измениться, как только похудеют. Однако, как отметил Каммингс, на своей практике он подобного еще не видел.

Снижение дозы якобы должно помочь сохранить вес

В то же время медики сообщили, что у них нет достаточно данных, которые могли бы помочь ответить на этот вопрос. Поскольку не было проведено соответствующих исследований.

Справочно. Речь о препарате Wegovy – который разработан на основе лекарств семаглутид, которые компания также продает для лечения диабета под названием Ozempic. Сюда же относят и препарат тирзепатид, который Eli Lilly продает как Zepbound, для снижения веса и Mounjaro для лечения диабета.

Подобные препараты – это навсегда?

Специалисты предположили, что подобные препараты, вроде Wegovy или Zepbound, скорее всего, придется применять пожизненно.

В исследовании электронных медицинских карт, проведенном компанией Truveta, занимающейся данными в сфере здравоохранения, более половины пациентов без диабета прекратили прием лекарств в течение года. Но около трети тех, кто прекратил прием, снова были вынуждены возобновить прием препарата.

Поэтому, врачи отмечают, что ожирение – это хроническое заболевание и, как высокое артериальное давление и другие хронические состояния, его необходимо лечить всю жизнь.

В то же время есть ученые, которые убеждают, что ожирение все же отличается от такой болезни, как гипертония тем, что вес можно контролировать с помощью образа жизни и силы воли. А потому, призывают пациентов менять образ жизни.