Американські вчені, нейробіолог Емірі Браун та анестезіолог та реаніматолог Крістіан Гуей, розповіли, як допомагають досліджувати стан свідомості.

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Варто зазначити, що свідомість не бінарна. Тобто це не просто два стани: включено та вимкнено, це радше спектр станів. Найскладніше вивчати стан у несвідомому, наприклад, коли людина у комі.

Перехід до несвідомості

Якщо ви колись були під загальним наркозом, це була оборотна кома. Зазвичай це трактують як стан забуття, відсутність суб'єктивного досвіду чи пам'яті. Один зі способів виміру станів свідомості – це вимір переходу з одного стану в інший – відключилася людина чи ще ні.

Людям вводять анестетик і дають команди: "відкрийте очі", "рахуйте" або ще щось, що можна визначити як зовнішній вплив. І щойно людина перестає реагувати, вчений припускає, що процес закінчений.

Але звуки насправді впливають на людину, пробуджуючи її та сповільнюючи перехід у наркоз. Тому вчені вирішили вимірювати цей процес іншим, більш точний спосіб, який впливає на засинання під час дослідження.

Вони просили людей зосередитися на диханні та стискати на кожному вдиху динамометр. За силою стиснення можна відстежити стан людини та при цьому ніяк не впливати зовні. Причому коли випробувані прокидалися, вони відразу згадували про цю інструкцію і знову починали стискати динамометр.

До речі, приємний бонус: він заспокоює пацієнтів. Так що анестезіологи використовують цей метод не лише для досліджень, а й перед серйозними операціями, щоби знизити людям стрес.

Після такого дослідження вчені порівняли отримані дані з попередніми дослідами, де використовувалися вербальні команди. Вони з'ясували, що цього разу перехід у несвідомий стан займав 5 – 6 секунд, приблизно в 10 разів менше, ніж у попередніх випробуваннях.