Знайшли нові способи боротьби з вірусами: це може змінити сучасну медицину
- Міжнародна команда розробила метод боротьби з вірусами, блокуючи цукрові молекули на їх оболонці, що може призвести до створення універсальних противірусних препаратів.
- У дослідженнях були перевірені 57 варіантів синтетичних сполук, з яких відібрали чотири ефективні проти шести родин вірусів, включаючи SARS-CoV-2, досягнувши 90% виживаності у мишей.
- Цукрові молекули на поверхні вірусів є ціллю нової стратегії, що потенційно може впливати на велику кількість інфекційних захворювань, а клінічні випробування заплановані на 2028 рік.
- Паралельно з цим, група з Колумбійського університету розробила універсальний противірусний препарат на основі мРНК-технології, що разом з першою розробкою відкриває нові перспективи в медицині.
Міжнародна команда дослідників розробила інноваційну стратегію захисту від вірусних інфекцій, засновану на блокуванні цукрових молекул, розташованих на зовнішній оболонці вірусу.
Такий підхід відкриває шлях до створення широкоспектральних противірусних препаратів – універсальних засобів, ефективних проти багатьох вірусів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science News.
Нові методи боротьби з вірусами
Група біохіміка Адама Брауншвайга з Міського університету Нью-Йорка зосередила увагу на так званих N-гліканах – особливих молекулах цукру, які відіграють ключову роль у проникненні вірусу в клітини господаря. Дослідники синтезували спеціальні молекули, здатні цьому перешкоджати, перекриваючи вірусам "дорогу" всередину клітини.
У серії лабораторних експериментів науковці перевірили 57 варіантів нових синтетичних сполук. У підсумку було відібрано чотири найбільш ефективні, які потім протестували проти шести родин вірусів: Ебола, Хендра, Марбург, Ніпах, а також двох видів коронавірусу – SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2. Результати вражають: у мишей, інфікованих SARS-CoV-2, одноразове введення нового засобу дозволило досягти 90% виживаності.
Наукова новизна методу полягає в тому, що ціль атаки – цукрові "букети" на поверхні вірусів – зустрічаються у дуже багатьох патогенів, тому потенційно технологія може працювати проти великої кількості інфекційних захворювань. Згодом перелік "чутливих" вірусів розширили до дев'яти.
Ще одне відкриття
13 серпня паралельно інша група науковців – цього разу з Колумбійського університету – оголосила про створення власного універсального противірусного препарату, розробленого на основі мРНК-технології. Обидва досягнення вже називають проривом, що відкриває нову епоху у боротьбі з вірусними інфекціями.
Водночас експерти підкреслюють: до появи нових ліків у аптеках пройде ще не один рік. За словами біохіміка Вільяма Вімлі з Університету Тулейна, необхідна серйозна перевірка ефективності, безпеки, а також виключення ризику появи стійких до терапії вірусів.
Якщо все пройде успішно, перші клінічні випробування методів заплановані на 2028 рік. На цьому вчені зупинятися не збираються: механізм впливу на цукрові молекули може бути корисним і для лікування онкологічних чи імунних захворювань, зазначає
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.