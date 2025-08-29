Такой подход открывает путь к созданию широкоспектральных противовирусных препаратов – универсальных средств, эффективных против многих вирусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science News.

Новые методы борьбы с вирусами

Группа биохимика Адама Брауншвайга из Городского университета Нью-Йорка сосредоточила внимание на так называемых N-гликанах – особых молекулах сахара, которые играют ключевую роль в проникновении вируса в клетки хозяина. Исследователи синтезировали специальные молекулы, способные этому препятствовать, перекрывая вирусам "дорогу" внутрь клетки.

В серии лабораторных экспериментов ученые проверили 57 вариантов новых синтетических соединений. В итоге было отобрано четыре наиболее эффективных, которые затем протестировали против шести семейств вирусов: Эбола, Хендра, Марбург, Нипах, а также двух видов коронавируса – SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Результаты впечатляют: у мышей, инфицированных SARS-CoV-2, однократное введение нового средства позволило достичь 90% выживаемости.

Научная новизна метода заключается в том, что цель атаки – сахарные "букеты" на поверхности вирусов – встречаются у очень многих патогенов, поэтому потенциально технология может работать против большого количества инфекционных заболеваний. Впоследствии перечень "чувствительных" вирусов расширили до девяти.

Еще одно открытие

13 августа параллельно другая группа ученых – на этот раз из Колумбийского университета – объявила о создании собственного универсального противовирусного препарата, разработанного на основе мРНК-технологии. Оба достижения уже называют прорывом, открывающим новую эпоху в борьбе с вирусными инфекциями.

В то же время эксперты подчеркивают: до появления новых лекарств в аптеках пройдет еще не один год. По словам биохимика Уильяма Вимли из Университета Тулейна, необходима серьезная проверка эффективности, безопасности, а также исключение риска появления устойчивых к терапии вирусов.

Если все пройдет успешно, первые клинические испытания методов запланированы на 2028 год. На этом ученые останавливаться не собираются: механизм воздействия на сахарные молекулы может быть полезным и для лечения онкологических или иммунных заболеваний, отмечает