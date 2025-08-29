Такий підхід відкриває шлях до створення широкоспектральних противірусних препаратів – універсальних засобів, ефективних проти багатьох вірусів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science News.

Нові методи боротьби з вірусами

Група біохіміка Адама Брауншвайга з Міського університету Нью-Йорка зосередила увагу на так званих N-гліканах – особливих молекулах цукру, які відіграють ключову роль у проникненні вірусу в клітини господаря. Дослідники синтезували спеціальні молекули, здатні цьому перешкоджати, перекриваючи вірусам "дорогу" всередину клітини.

У серії лабораторних експериментів науковці перевірили 57 варіантів нових синтетичних сполук. У підсумку було відібрано чотири найбільш ефективні, які потім протестували проти шести родин вірусів: Ебола, Хендра, Марбург, Ніпах, а також двох видів коронавірусу – SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2. Результати вражають: у мишей, інфікованих SARS-CoV-2, одноразове введення нового засобу дозволило досягти 90% виживаності.

Наукова новизна методу полягає в тому, що ціль атаки – цукрові "букети" на поверхні вірусів – зустрічаються у дуже багатьох патогенів, тому потенційно технологія може працювати проти великої кількості інфекційних захворювань. Згодом перелік "чутливих" вірусів розширили до дев'яти.

Ще одне відкриття

13 серпня паралельно інша група науковців – цього разу з Колумбійського університету – оголосила про створення власного універсального противірусного препарату, розробленого на основі мРНК-технології. Обидва досягнення вже називають проривом, що відкриває нову епоху у боротьбі з вірусними інфекціями.

Водночас експерти підкреслюють: до появи нових ліків у аптеках пройде ще не один рік. За словами біохіміка Вільяма Вімлі з Університету Тулейна, необхідна серйозна перевірка ефективності, безпеки, а також виключення ризику появи стійких до терапії вірусів.

Якщо все пройде успішно, перші клінічні випробування методів заплановані на 2028 рік. На цьому вчені зупинятися не збираються: механізм впливу на цукрові молекули може бути корисним і для лікування онкологічних чи імунних захворювань, зазначає