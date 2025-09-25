З січня 2023 року й до своєї смерті в серпні 2024 вона вважалася найстаршою жінкою планети. Унікальні результати комплексного дослідження були опубліковані в журналі Cell Reports Medicine, передає 24 Канал.

Також на тему Дефіцит ваги чи ожиріння – що небезпечніше для здоровʼя

Генетика, мікробіом і спосіб життя довгожительки

Коли Марії виповнилося 116 років, експерти взяли зразки крові, слини та калу, щоб ретельно проаналізувати її генетичний код, мікрофлору і обмін речовин. Результати здивували навіть досвідчених науковців: виявилося, що у Морери є гени, які характерні для довгожителів серед інших видів – від собак до мух.

У Марії були відсутні типові гени, пов’язані з онкологією, хворобою Альцгеймера та метаболічними порушеннями. Натомість присутні гени, які забезпечують ідеальний ліпідний баланс і стійкий захист серця та мозку,

– розповів професор Манель Естельєр з Інституту дослідження лейкемії Жузепа Каррераса (Барселона)

Харчування і звички Марії

Марія завжди дотримувалася простих, але ефективних звичок: не палили, не вживала алкоголь, щодня дотримувалася середземноморської дієти з великою кількістю овочів, фруктів, бобових та оливкової олії. Особливий "ритуал" – три порції натурального йогурту без цукру щодня.

Аналіз крові показав: у Марії рекордно низький рівень холестерину, а ліпідний обмін – один із найкращих, коли-небудь зафіксованих у людини. І тут зіграли свою роль і харчування, і вдала генетика.

До глибокої старості Марія зберігала активну імунну систему і мікробіоту кишківник, властиву людям значно молодшого віку. Увагу науковців привернуло високий вміст бактерій Actinobacteriota, зокрема біфідобактерій (Bifidobacterium) – природних пробіотиків, антивіковий ефект яких відомий, але далеко не всі літні люди мають такий показник.

Зазвичай їх концентрація з віком зменшується, проте у супердовгожителів вона залишається високою – імовірно, завдяки регулярному споживанню йогурту.

Професор Естельєр додає: правильний раціон впливає не лише на профілактику ожиріння чи хронічних захворювань, а й напряму пов’язаний з омолодженням кишкової мікробіоти та, як наслідок, із продовженням життя.

Оцінка біологічного віку Марії за епігенетичними маркерами показала – її організм був молодшим за паспортний на цілих 23 роки!

Критика дослідження

Проте деякі дослідники закликають не поспішати з висновками. Британський професор Річард Фарагер вважає, що феномен довгожителів можна пояснити двома факторами: винятковою генетикою або простим везінням. Щоб остаточно довести, що рекордна тривалість життя Марії – не лише щасливий випадок, потрібно дослідити й інших членів її родини. Станом на зараз таких даних немає.

Втім, історія Марії Браньяс Морери – яскравий приклад того, як на перетині генетики, харчування, мікробіом та щоденних звичок відкриваються нові горизонти для науки про довголіття.

Як прожити довше?

Джерело Harvard T.H. Chan School of Public Health

Щоб збільшити тривалість життя, вчені радять дотримуватися кількох основних стратегій, підтверджених авторитетними дослідженнями: