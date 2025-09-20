Про це свідчить масштабне дослідження, проведене фахівцями Орхуського університету в Данії за підтримки Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Daily.

Нове дослідження впливу ваги на здоровʼя

Вчені проаналізували стан здоров’я майже 86 тисяч дорослих й спостерігали за ними упродовж п’яти років. За цей період померли більш ніж 7,5 тисячі людей – приблизно 8% учасників.

Для оцінки ризику смертності використовували індекс маси тіла (ІМТ) – він розраховується як співвідношення ваги до квадрата зросту. Зазвичай виділяють "недостатню вагу" (до 18,5), "нормальний ІМТ" (18,5–24,9), "надлишкову вагу" (25–29,9) й декілька ступенів ожиріння. У цьому дослідженні норму розділили ще на три підгрупи, щоб точніше визначити межі безпеки.

Дефіцит ваги небезпечніший ніж ожиріння

Люди з недостатньою вагою мали ризик смерті у 2,7 раза вищий, ніж ті, хто перебував у верхній межі норми ІМТ. Навіть учасники з ІМТ на нижчому порозі "норми" помирали вдвічі частіше. А от помірна надмірна вага або навіть легке ожиріння, всупереч стереотипам, не асоціювалися зі зростанням смертності: ризик у цих групах майже не відрізнявся від групи із "здоровим" ІМТ.

У випадку тяжкого ожиріння (ІМТ 40 і вище) загроза зростала у 2,1 раза, але навіть тут цифри поступалися ризикам для людей з дефіцитом маси тіла.

Наші уявлення про "здоровий діапазон" ІМТ давно потребують перегляду – завдяки розвитку медицини та загальному покращенню здоров’я межі безпеки змінюються,

– розповіла дослідниця Сігрид Б'єрге Грібсхольт.

Чому ж низька вага така небезпечна?

Часто вона супроводжується хронічними захворюваннями або недоїданням – саме вони й становлять реальну загрозу для життя. Крім того, при дефіциті ІМТ зменшується м’язова маса, отже, організм стає менш стійким до інфекцій та стресів.

Важлива не лише кількість жиру, а й місце його накопичення. Вісцеральний (глибокий, внутрішній) жир значно небезпечніший за підшкірний: саме він пов’язаний із розвитком діабету 2 типу та серцево-судинними захворюваннями. Це означає, що тип фігури "яблуко" з відкладеннями на животі несе більший ризик, ніж "груша", навіть при однаковому ІМТ.

Як виміряти ІМТ

ІМТ – корисний орієнтир, але не єдиний показник здоров’я. Він не враховує ані м’язову масу, ані щільність кісток, ані індивідуальні особливості тіла чи хронічні захворювання.

Щоб виміряти індекс маси тіла спочатку необхідно знати свою масу тіла в кілограмах та зріст у метрах. ІМТ розраховується за формулою: масу тіла ділять на квадрат зросту.

Наприклад, якщо ваша вага становить 70 кг, а зріст – 1,75 м, формула виглядатиме так: 70 ділимо на 1,75 у квадраті (1,75 × 1,75 = 3,06). Результат ― 70 : 3,06 ≈ 22,9. Це й буде ваше значення ІМТ.