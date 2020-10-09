Мобільні госпіталі для пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 будуть відкривати лише після того, як в Україні будуть заповнені ліжка медичних закладів.

Ситуація може розвиватися в різний спосіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Радіо Свободи" 9 жовтня заявив, що у МОЗ опрацьовують питання про відкриття мобільних шпиталів, тому що "ситуація може розвиватися в різний спосіб".

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Максим Степанов “Тільки після того, як ми використаємо весь можливий ліжковий фонд, який знаходиться безпосередньо в медичних закладах, можемо перейти до розгортання мобільних шпиталів”.

Очільник МОЗ додав, що за необхідності такі шпиталі ймовірно можна буде розмістити на базі військових шпиталів, тих, які знаходяться в підпорядкуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або на території виставкових центрів.

МОЗ вже опрацьовує можливі варіанти, зокрема госпіталі у виставкових центрах

При цьому зауважив, що зараз у відомстві лише працюють над можливими варіантами реалізації.

Максим Степанов “Ми зараз актуалізуємо питання, якщо буде необхідність таких же госпіталів у виставкових центрах – в який спосіб ми будемо це робити, і скільки часу нам потрібно для розгортання таких шпиталів”.

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В Україні бракує лікарів

Наразі найбільшою проблемою для розгортання таких шпиталів є недостатня кількість медичних працівників.

Головне питання, яке стоїть – це лікарі та медичні працівники. Ми можемо скільки завгодно розгортати мобільних шпиталів, завозити ліжка, але банально може не вистачити лікарів,

– додав Степанов.

Наразі ліжковий фонд у столиці компенсується лікарнями, які перебувають в підпорядкуванні Академії медичних наук та "Укрзалізниці".