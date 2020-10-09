Мобильные госпитали для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут открывать только после того, как в Украине будут заполнены кровати медицинских учреждений.

Ситуация может развиваться разными способами

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Радио Свободы" 9 октября заявил, что в Минздраве разрабатывается вопрос об открытии мобильных госпиталей, потому что "ситуация может развиваться по-разному".

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Максим Степанов "Только после того, как мы используем весь возможный коечный фонд, который находится непосредственно в медицинских учреждениях, можем перейти к развертыванию мобильных госпиталей".

Глава Минздрава добавил, что при необходимости такие госпитали вероятно можно будет разместить на базе военных госпиталей, тех, которые находятся в подчинении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, или на территории выставочных центров.

Минздрав уже прорабатывает возможные варианты, в частности госпитали в выставочных центрах

При этом отметил, что сейчас в ведомстве лишь работают над возможными вариантами реализации.

Максим Степанов "Мы сейчас актуализируем вопрос, если будет необходимость таких же госпиталей в выставочных центрах – каким образом мы будем это делать, и сколько времени нам нужно для развертывания таких госпиталей".

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В Украине не хватает врачей

Сейчас самой большой проблемой для развертывания таких госпиталей является не достаточное количество медицинских работников.

Главный вопрос, который стоит – это врачи и медицинские работники. Мы можем сколько угодно разворачивать мобильные госпитали, завозить кровати, но банально может не хватить врачей,

– добавил Степанов.

Сейчас коечный фонд в столице компенсируется больницами, которые находятся в подчинении Академии медицинских наук и "Укрзализныци".