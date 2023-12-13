Новий фейк про чорну трансплантологію

З посиланням на видання The Nation російські телеграм-канали заявляють, нібито поранених українських військових відправляють до госпіталю в німецькому місті Ландштуль.

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Там працівники американської Групи глобальної хірургічної та медичної підтримки (GSMSG) начебто під приводом "лікування" незаконно вилучають органи у поранених військових. Про це розповів один із працівників GSMSG на своєму ютуб-каналі. За роботу трансплантологом його начебто навіть нагородив Володимир Зеленський.

Спростування брехні росіян

Група глобальної хірургічної та медичної підтримки не вилучає органи в українських поранених бійців для їхнього подальшого продажу. Немає жодних офіційних підтверджень діяльності "чорних трансплантологів" на базі Групи. Це черговий російський фейк із дискредитації України. На неправдивість інформації вказують декілька факторів.

На початку відео "ексспівробітник" GSMSG каже, що нібито працював там трансплантологом із 2015 року. Насправді організація надає медичну допомогу цивільним у зонах конфліктів або місцях стихійних лих. Це може бути як первинна медична допомога, так і спеціалізована, як-от нейрохірургія.

У своєму відео "ексспівробітник" організації не називає свого імені, бо хоче лишитися "анонімним". Далі розповідає про неофіційний проєкт у Джибуті, де він та інші члени організації "незаконно вилучали" органи в цивільних і військових у критичних станах. Вилучені органи буцімто призначалися для вищого командування армії США.

У 2022 році чоловік начебто поїхав працювати над схожим проєктом у Львівську область. За його словами, за рік роботи "чорним трансплантологом" йому заплатили $840 тисяч. Зокрема чоловік займався пошуком донорів для вилучення органів. І, звичайно ж, він повторює кремлівський наратив про те, що "органи призначалися для військових НАТО".

Дедалі більше у своєму відео "ексспівробітник" переходить до дискредитації вищого керівництва України. Він звинувачує Володимира Зеленського в керуванні процесом "чорних трансплантологів" та заявляє, що отримав "почесну грамоту" від Президента України.



Скриншот із відео нібито "ексспівробітника" Групи глобальної хірургічної та медичної підтримки

Насправді грамоту "За заслуги перед українським народом" видає Верховна Рада, а не президент. Дизайн офіційної грамоти відрізняється від тієї, яку показує чоловік. До того ж на грамоті зверху має бути надпис самої Верховної Ради.



Приклад грамоти "За заслуги перед українським народом". Джерело: фейсбук-сторінка Олександра Хоруженка

Ба більше, "ексспівробітник" американської організації зареєстрував свій ютуб-канал лише 22 листопада 2023 року, а відео про трансплантацію органів — єдине на його каналі. Це свідчить про те, що канал створили спеціально для поширення фейків.

Також ми звернулися до GSMSG з приводу зазначеного відео. Нам відповіли, що це очевидна російська пропаганда, а такий співробітник у них ніколи не працював.



Відповідь Групи глобальної хірургічної та медичної підтримки на запит

Упродовж повномасштабного вторгнення співробітники GSMSG навчають українських медиків тактичної медицини та хірургічної допомоги пораненим. Проте організація немає нічого спільного із вилученням органів в українських військових. Також ми не знайшли підтверджень, що GSMSG лікувала поранених військових у Німеччині.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що поранених українських військових лікують у багатьох країнах Європи. Однак є певні обмеження. На лікування за кордон відправляють пацієнтів із травмами, яким потрібна високоспеціалізована допомога після важких поранень. На сторінці правозахисного центру "Принцип" можна детальніше прочитати алгоритм подачі документів для лікування військового за кордоном.

Авторка: Єлизавета Ткаченко