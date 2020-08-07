У Росії деякі чиновники й медики отримали пропозиції зробити щеплення від коронавірусу незареєстрованою вакциною. Раніше ще навесні російські високопосадовці й олігархи отримали доступ до цієї вакцини.

Реєстрація цієї вакцини від коронавірусу очікується вже в найближчі тижні, повідомляє Bloomberg.

До слова Російські високопосадовці ще у квітні отримали вакцину від COVID-19: вона може бути небезпечною

Водночас вже у вересні може початися масове виробництво вакцини від московського інституту Гамалії. Таким чином вона може стати першою у світі зареєстрованою вакциною.

Дані щодо проведення випробування цієї вакцини досі не опубліковані, а фахівці стверджують про підозріло короткі терміни її розробки. Разом з тим у запрошенні на щеплення стверджується, що вакцина безпечна.

Раніше вже стало відомо, що доступ до цієї вакцини ще у квітні отримали десятки представників влади Росії і бізнесменів. Дехто потім розповідав, що отримав побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.

Коротко про вакцину від інституту Гамалії