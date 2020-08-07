В России некоторые чиновники и медики получили предложение сделать прививку от коронавируса незарегистрированной вакциной. Раньше еще весной российские чиновники и олигархи получили доступ к этой вакцине.

Регистрация этой вакцины от коронавируса ожидается уже в ближайшие недели, сообщает Bloomberg.

К слову Российские чиновники еще в апреле получили вакцину от COVID-19: она может быть опасной

В то же время уже в сентябре может начаться массовое производство вакцины от московского института Гамалеи. Таким образом она может стать первой в мире зарегистрированной вакциной.

Данные о проведении испытания этой вакцины до сих пор не опубликованы, а специалисты утверждают о подозрительно коротких сроках ее разработки. Вместе с тем в приглашении на прививки утверждается, что вакцина безопасна.

Ранее уже стало известно, что доступ к этой вакцине еще в апреле получили десятки представителей власти России и бизнесменов. Кое-кто потом рассказывал, что получил побочные эффекты – лихорадку и мышечные боли.

Коротко о вакцине от института Гамалеи