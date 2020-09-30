Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" отримав патенти на вакцину від коронавірусу під назвою "ЕпіВакКорона".

Про це повідомляє Роспатент. Вакцина, яку розробили Новосибірські вчені, містить фрагменти вірусу – синтетичні пептидні антигени.

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Вакцина на їхній основі викликає імунну реакцію проти коронавірусу і сприяє розвитку імунітету.

У Роспатенті зазначили, що всього було видано три патенти на винаходи, кожен з яких містить в собі певний модифікований фрагмент вірусу.

Авторами вакцини є Ільназ Іматдінов, Марія Бочкарьова, Олена Прудникова, Антон Тишин, Олег П'янков, Олена Гаврилова і Рінат Максютов.

"ЕпіВакКорона" – друга вакцина, яка запатентована на території Російської Федерації.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу