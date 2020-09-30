У Росії запатентували другу вакцину проти коронавірусу "ЕпіВакКорона"
Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" отримав патенти на вакцину від коронавірусу під назвою "ЕпіВакКорона".
Про це повідомляє Роспатент. Вакцина, яку розробили Новосибірські вчені, містить фрагменти вірусу – синтетичні пептидні антигени.
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Вакцина на їхній основі викликає імунну реакцію проти коронавірусу і сприяє розвитку імунітету.
У Роспатенті зазначили, що всього було видано три патенти на винаходи, кожен з яких містить в собі певний модифікований фрагмент вірусу.
Авторами вакцини є Ільназ Іматдінов, Марія Бочкарьова, Олена Прудникова, Антон Тишин, Олег П'янков, Олена Гаврилова і Рінат Максютов.
"ЕпіВакКорона" – друга вакцина, яка запатентована на території Російської Федерації.
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