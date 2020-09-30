Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса под названием "ЕпиВакКорона".

Об этом сообщает Роспатент. Вакцина, которую разработали новосибирские ученые, содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.

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Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против коронавируса и способствует развитию иммунитета.

В Роспатенте отметили, что всего было выдано три патента на изобретения, каждый из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

Авторами вакцины являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

"ЕпиВакКорона" – вторая вакцина, которая запатентована на территории Российской Федерации.



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