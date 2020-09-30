В Германии биофармацевтическая компания CureVac из города Тюбингена начинает вторую фазу тестирования вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что исследование пройдет среди здоровых людей в двух группах: участники в возрасте от 18 до 60 лет и от 61 года.

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Первого волонтера уже вакцинировали,

– добавили авторы.

Испытания пройдут в Перу и Панаме, общее количество волонтеров – 690.

Как проходит исследование

Участники получают две вакцины, вторую – через 28 дней после первой прививки. Во время испытания исследуются различные концентрации дозы.

Целью второй фазы тестирования является подтвердить безопасность и реактогенность вакцины у взрослых людей.

Что известно о первой фазе испытаний

Первая фаза исследования проводилась на здоровых взрослых добровольцах в Германии и Бельгии. Компания планирует в скором времени начать глобальное клиническое исследование фазы 2b/3 с участием до 30 тысяч участников.

Готовы ли украинцы вакцинироваться

К слову, на днях украинская неправительственная компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group опубликовала результаты опросов о том, хотели бы украинцы сделать прививки против коронавируса.

Большинство украинцев заявили, что не вакцинировались, если бы вакцина сейчас была готова и бесплатна. Сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.