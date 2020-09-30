У Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться на сайті компанії. Зазначається, що дослідження пройде серед здорових людей у двох групах: учасники у віці від 18 до 60 років і від 61 року.

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Першого волонтера вже вакцинували,

– додали автори.

Випробування пройде у Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів – 690.