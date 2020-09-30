У Німеччині випробовують вакцину проти коронавірусу на людях: подробиці
У Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу COVID-19.
Про це йдеться на сайті компанії. Зазначається, що дослідження пройде серед здорових людей у двох групах: учасники у віці від 18 до 60 років і від 61 року.
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Першого волонтера вже вакцинували,
– додали автори.
Випробування пройде у Перу та Панамі, загальна кількість волонтерів – 690.
Як проходить дослідження
Учасники отримують дві вакцини, другу – через 28 днів після першого щеплення. Під час випробування досліджуються різні концентрації дози.
Метою другої фази тестування є підтвердити безпеку та реактогенність вакцини у дорослих людей.
Що відомо про першу фазу випробувань
Перша фаза дослідження проводилася на здорових дорослих добровольцях у Німеччині та Бельгії. Компанія планує незабаром розпочати глобальне клінічне дослідження фази 2b/3 за участю до 30 тисяч учасників.
Чи готові українці вакцинуватися
До слова, днями українська неурядова компанія маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group опублікувала результати опитувань, щодо того, чи хотіли б українці зробити щеплення проти коронавірусу.
Більшість українців заявили, що не вакцинувались, якби вакцина нараді була готова і безкоштовна. Зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу