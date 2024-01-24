Російські новинні ресурси, посилаючись на статтю видання The Guardian, поширюють інформацію, нібито в Україні зростає кількість людей з психічними захворюваннями.

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У дописі телеграм-канали вказують, мовляв, через обрану стратегію української влади "битися до останнього українця" у війні з Росією суспільство налаштоване песимістично, "люди перестають вірити в будь-яке хороше майбутнє для країни".

Про що насправді пише The Guardian

У статті The Guardian не вказують, що кількість людей з психічними захворюваннями зросла через дії української влади. Автор Люк Гардінг розповідає як війна, яку розпочала Росія, вплинула на психічне здоров'я військових та цивільних в Україні.

Військовий терапевт Михайло Парфонов повідомив, що часто ветерани страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії, кошмарів та панічних атак. Зокрема через перенесені тортури військові, які повернулися з російського полону, мають пригнічений психологічний стан і рідко звертаються за допомогою через страх осуду з боку суспільства. Водночас Парфонов зазначив, що близько 80% військових, які пройшли курс реабілітації, були придатними до служби.

Журналіст пише, що війна вплинула на моральний стан цивільних, зокрема людей, які перебувають або перебували під окупацією. Також погіршення стосунків спостерігається всередині сімей, оскільки часто жінки з дітьми перебувають за кордоном, а чоловіки залишаються в Україні.

До того ж дітям доводиться заново вибудовувати спілкування з батьками, які змінились на війні. Нещасними себе почувають також українці, яким довелось виїхати через повномасштабний напад росіян.

Пол Ніланд, який у 2019 році заснував гарячу лінію із запобігання суїцидам і підтримки психічного здоров’я військових та цивільних Lifeline Ukraine, сказав, що після вторгнення кількість звернень зросла в чотири рази. Унаслідок повномасштабного вторгнення кількість українців із ментальними проблемами дійсно збільшилась.

Однак у матеріалі автор не надає статистику, за який період і наскільки це зростання відбулось. До того ж Люк Гардінг не звинувачує українську владу, а навпаки відзначає позитивні зрушення у питанні ментального здоров`я. Зокрема програму "Ти як?", яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Психологічна допомога в Україні

Існує багато різних типів психічних розладів: депресія, тривожний, біполярний, харчовий, обсесивно-компульсивний розлади, ПТСР, порушення розвитку нервової системи. У 2019 році кожен восьмий у світі, мав психічний розлад, при цьому тривожні та депресивні розлади були найпоширенішими. У 2022 році Всесвітня організація охорони здоров’я звітувала про зростання поширення тривоги та депресії на 25%.

Раніше українські та міжнародні фахівці відзначали, що війна призведе до значного збільшення психічних розладів серед українців.

За останніми даними Міністерства охорони здоров`я України, станом на жовтень 2023 року найчастіше українці звертались до фахівців з питань психічного здоров'я первинної ланки через відчуття тривоги, нервування, напруженості (27,4 тисячі осіб), через порушення сну (17,4 тисячі осіб), пригнічений настрій (5 тисяч осіб), порушення памʼяті (майже 3 тисяч осіб), гостру реакцію на стрес (2,2 тисячі осіб) та відчуття роздратованості, злості (2,2 тисячі осіб).

Загалом у 2023 році 866 медичних закладів первинної ланки надали психологічну допомогу 114 тисяч громадян. Крім того, 70 тисяч медпрацівників, з яких 16 тисяч – сімейні лікарі, пройшли онлайн-навчання для надання первинної психологічної підтримки.

Теза, що у погіршенні ментального здоров'я українців винна українська влада, неправдива. Адже насправді війну у 2014 році розпочала Росія. Саме через неї частина українців була змушена покинути домівки, а інша – піти на фронт. 24 лютого 2022 року Росія продовжила вторгнення, відтак кількість українців, яких у той чи інший спосіб торкнулась війна, зросла.

Авторка: Єлизавета Ткаченко