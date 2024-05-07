Дослідження провів Університет Макмастера, а його результати буде представлено на засіданні Педіатричних академічних товариств 2024, яке пройшло з 2 по 6 травня в Торонто.

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Високий кров'яний тиск у дітей

Наразі гіпертонія зачіпає кожну 15-ту дитину і підлітка у світі. Це досить тривожні дані. Однак до недавна учені не розуміли, які наслідки цей може становити для цих дітей у дорослому віці. Тож команда вирішила зосередитись на вивченні цього питання.

Дослідники порівняли дані про 25 605 молодих людей з діагнозом гіпертонія в період з 1996 по 2021 роки в провінції Онтаріо з даними про однолітків, які не мали в анамнезі гіпертонії.

Виявилось, що упродовж середнього періоду спостереження в 13 років учасники з гіпертонією мали в 2 – 4 рази вищий ризик серцевого нападу, інсульту, серцевої недостатності або операції на серці.

Перспектива відкриття

Науковці наголошують, що контроль показників артеріального тиску, раннє лікування можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Масштабно це означає, що скринінгове обстеження і контроль артеріального тиску в дітей можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у довгостроковій перспективі.

Важливо і потрібно продовжувати дослідження щодо гіпертонії у дітей для глибшого розуміння її наслідків для серця і нирок у дорослих.