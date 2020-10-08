У міській лікарні Рівного, а також в Сарненській районної лікарні заявили про відсутність вільних ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсянник, передає місцеве видання Рівне вечірнє.

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Вівсянник сказав, що важких хворих з COVID-19 будуть доставляти в інші медичні заклади.

Інфікованих з Полісся возитимуть в лікарню в Дубровиці та Рокитному. Хворих з Рівного та найближчих районів возитимуть до Здолбунова. В планах ще Острозька ЦРЛ та Рівненська районна лікарня,

– пояснив він.

Станом на 8 жовтня в Рівненській області загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 13798 людей.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 244 734 хворих на коронавірус, 4 690 з яких померли. Натомість одужав 108 233 пацієнти. Станом на 8 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 131 811 людей.



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