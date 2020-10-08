В городской больнице Ровно, а также в Сарненской районной больнице заявили об отсутствии свободных коек для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Ровненской облгосадминистрации Олег Вивсянник, передает местное издание Рівне вечірнє.

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Вивсянник сказал, что тяжелых больных с COVID-19 будут доставлять в другие медицинские учреждения.

Инфицированных из Полесья будут возить в больницу в Дубровицу и Ракитное. Больных из Ровно и ближайших районов будут возить в Здолбунов. В планах еще Острожская ЦРБ и Ровненская районная больница,

– пояснил он.

По состоянию на 8 октября в Ровненской области в целом с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 13 798 человек.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 244 734 больных коронавирусом, 4690 из которых умерли. Зато выздоровел 108 233 пациента. По состоянию на 8 октября от COVID-19 продолжают лечиться 131 811 человек.



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