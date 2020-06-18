У Рівненському обласному онкологічному диспансері підтвердили коронавірусну інфекцію в одного з медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

Читайте також Новий антирекорд: в Україні за добу 829 нових хворих на COVID-19

Молодший медпрацівник з виявленим коронавірусом знаходиться на самоізоляції. З метою недопущення поширення хвороби у закладі проведено 219 проб ІФА-діагностики, з них 4 – позитивні. Цим людям проводять ПЛР-дослідження, після цього буде визначено контактні особи.

Хірургічний корпус також перебуваєна обсервації, а всередині проводиться дезінфекція приміщень. Зазначається, що згодом заклад приступить до роботи у звичному режимі.

Всього з початку пандемії коронавірусу в Рівненській області зафіксували 2619 заражень COVID-19. Наразі в інфекційних відділеннях перебуває 160 хворих.