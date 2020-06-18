В Ровненском областном онкологическом диспансере подтвердили коронавирусную инфекцию у одного из медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

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Младший медработник с выявленным коронавируса находится на самоизоляции. С целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики, из них 4 – положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования, после этого будет определены контактные лица.

Хирургический корпус также на обсервации, а внутри проводится дезинфекция помещений. Отмечается, что впоследствии заведение приступит к работе в обычном режиме.

В целом с начала пандемии коронавируса в Ровненской области зафиксировали 2619 случаев COVID-19. Сейчас в инфекционных отделениях находится 160 больных.