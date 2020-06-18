Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали еще 829 новых больных коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на утро 18 июня в стране зарегистрировано 34 063 случаев заражения COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации в стране сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины.

Важно Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

С начала пандемии на территории страны коронавирус обнаружили у 34 063 человек. К сожалению, 966 пациентов умерли от осложнений, 23 из которых за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки выписали еще 504 пациента, в результате чего общее количество тех людей, которые выздоровели – 15 447.

Сейчас зарегистрировали 829 новых случаев заражения COVID-19. За последние два дня это уже второй антирекорд по количеству новых заболевших за сутки. Вчера же было зафиксировано 758 пациентов.



Заболеваемость COVID-19 в Украине стремительно растет / Графика СНБО

Львовская область и в дальнейшем бьет собственные антирекорды. Сейчас в регионе снова зарегистрировали наибольшее количество новых пациентов в Украине (+171).

Также много, но значительно меньше новых случаев заражения обнаружили на Закарпатье (+74) и на Ровенщине (+73). При этом в столице зафиксировали 58 новых больных.

COVID-19 в областях Украины 18 июня

Волынская область – 1 610;

Днепропетровская область – 1 021;

Донецкая область – 339;

Житомирская область – 1 164;

Закарпатская область – 1 882;

Запорожская область – 541;

Ивано-Франковская область – 1 893;

Кировоградская область – 604;

Киев – 4 048;

Киевская область – 2 119;

Львовская область – 3 398;

Луганская область – 68;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 1 188;

Полтавская область – 287;

Ровенская область – 2 572;

Сумская область – 236;

Тернопольская область – 1 542;

Харьковская область – 1 707;

Херсонская область – 184;

Хмельницкая область – 587;

Черновицкая область – 4 135;

Черкасская область – 568;

Черниговская область – 448;

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 Канала