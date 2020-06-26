На Рівненщині інфекційні відділення лікарень для хворих на COVID-19 заповнені на 70%
У Рівненській області в лікарнях, які приймають інфікованих на коронавірусну інфекцію, інфекційні відділення заповнені на 70%.
При необхідності Рівненська область готова розгорнути медичні заклади другої хвилі. Про це повідомили на брифінгу в Рівненській обласній державній адміністрації, пише Здоров'я 24.
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Як відомо, у Рівненській області працює шість медзакладів першої хвилі – Рівненська та Дубенська міські лікарні, Сарненська, Рокитнівська та Костопільська ЦРЛ і Дубенський пологовий будинок.
Завантаженість лікувально-профілактичних закладів становить 24%, інфекційних – 70%, у відділеннях інтенсивної терапії – 36,5%.
Ситуація з коронавірусом не проста, складна. Епідемія, на жаль, не зупиняє свій ріст. Тому ми постійно просимо звертати увагу на дотримання чітких алгоритмів під час пандемії,
– заявив начальник управління охорони здоров’я ОДА Олег Вівсянник.