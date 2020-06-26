В Ровненской области в больницах, которые принимают инфицированных коронавирусной инфекцией, инфекционные отделения заполнены на 70%.

При необходимости Ровненская область готова развернуть медицинские учреждения второй волны. Об этом сообщили на брифинге в Ровненской областной государственной администрации, пишет Здоровье 24.

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Как известно, в Ровненской области работает шесть медучреждений первой волны – Ровненская и Дубенская городские больницы, Сарненская, Рокитновская и Костопольская ЦРБ и Дубенский роддом.

Загруженность лечебно-профилактических учреждений составляет 24%, инфекционных – 70%, в отделениях интенсивной терапии – 36,5%.

Ситуация с коронавирусом не простая, сложная. Эпидемия, к сожалению, не останавливает свой рост. Поэтому мы постоянно просим обращать внимание на соблюдение четких алгоритмов во время пандемии,

– заявил начальник управления здравоохранения ОГА Олег Вивсянник.

С начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 41 117 случаев инфицирования. За минувшие сутки в стране погибли еще 19 человек, всего в Украине – 1 089 летальных случаев. В целом 18 299 больных смогли преодолеть болезнь.