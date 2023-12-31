Інцидент стався, коли літак виконував вечірній рейс з іспанської Малаги до Стокгольма, на борту перебували близько 140 людей. Під час польоту кілька пасажирів та членів екіпажу почали відчувати сильну нудоту. При цьому явних причин нездужання пасажирів – не було.

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"Екіпаж прийняв рішення приземлятися у Копенгагені з міркувань безпеки, команда вирішила не ризикувати на випадок, якщо причиною нудоти могла бути якась проблема з літаком чи ще щось", – прокоментувала речниця авіакомпанії.

Посадка літака відбулась без пригод у Копенгагені. Пасажирів розселили у готелі, їх рейс до Стокгольма вирушив наступного дня.

Літак у цей час вирішили ретельно перевірити на технічні несправності й інші можливі проблеми, які могли б стати причиною нудоти у пасажирів. Адже все ще залишається загадкою, чи одночасні симптоми у людей сталися за збігом обставин, чи конкретна причина цього стану таки була.

Інші випадки нездужання на борту

Рейс авіакомпанії Delta Airlines, який прямував з Атланти до Іспанії, вимушено затримали на 8 годин через сильну діарею в одного з пасажирів.