На коронавірус захворів ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв. В цьому ж закладі 25 червня проводили ЗНО.

У коло контактних осіб Васильєва входить і мер міста Олександр Лисенко. Відтак, він також піде на самоізоляцію і йому зроблять тест на коронавірус, повідомляє ТСН.

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У ректора університету слабкий перебіг хвороби, тому він перебуває на самоізоляції, лікуючись вдома.

У закладі зазначили, що перед проведенням ЗНО у приміщенні проводили дезінфекцію. Цю ж процедуру повторили й після того, як тестування минуло й всі абітурієнти розійшлися.

Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ректор 24 червня був присутній на колегії. Внаслідок цього у міській раді теж проводять санітарну дезінфекцію.

Від початку пандемії на Сумщині виявили 277 випадків захворювання на коронавірус. 195 пацієнтів одужали, але 5 померли в період перебігу хвороби. Нині у регіоні 1 225 підозр на наявність COVID-19.



