Коронавирусом заболел ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев. В этом же заведении 25 июня проводили ВНО.

В круг контактных лиц Васильева входит и мэр города Александр Лысенко. Следовательно, он также пойдет на самоизоляцию и ему сделают тест на коронавирус, сообщает ТСН.

К теме Новости, коронавирус 25 июня: отмена обсервации, большинство украинцев не хотят прививки

У ректора университета слабое течение болезни, поэтому он находится на самоизоляции, лечась дома.

В заведении отметили, что перед проведением ВНО в помещении проводили дезинфекцию. Эту же процедуру повторили, и после того, как тестирование прошло и все абитуриенты разошлись.

Городской голова Александр Лысенко сообщил, что ректор 24 июня присутствовал на коллегии. Вследствие этого в городском совете тоже проводят санитарную дезинфекцию.

От начала пандемии на Сумщине обнаружили 277 случаев заболевания коронавирусом. 195 пациентов выздоровели, но 5 умерли в период течения болезни. Сейчас в регионе 1 225 подозрений на наличие COVID-19.



